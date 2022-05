La ‘Santorini’ della Spagna, il bellissimo villaggio bianco con spruzzi di colore

In Andalusia si trova una cittadini che ricorda la Santorini greca: si tratta di Frigiliana, villaggio dall'animo arabo

Avere la sensazione di essere in Grecia, senza esserci realmente: c’è un’altra ‘Santorini’ e si trova in Spagna. Le differenze con l’originale greca ci sono, ma quella spagnola vi lascerà comunque senza fiato.

In Andalusia, a 6 chilometri dalle spiagge di Nerja completamente immersa nel verde del Parco naturale Sierras de Almijara, Tejeda e Alhama, si trova Frigiliana la Santorini della Spagna. Se avete programmato un viaggio a Malaga, non potete perdervi questo bellissimo villaggio che dista solo 50 chilometri dalla città.

Le case bianche, le strade strette e sinuose, i continui sali scendi ricordano in tutte e per tutto la celebre Santorini greca. Frigiliana ha però un anima araba: è stata infatti un importante villaggio moresco e la sua anima è perfettamente leggibile nel centro storico.

Oltre al bellissimo panorama che si può godere, ci sono diverse cose da vedere in questo cittadina. Tra tutte la fontana che si trova in Plaza de la Fuente Vieja, costruita da Don Iñigo Manrique de Lara nel 1640. El Ingenio, un palazzo in stile rinascimentale risalente al XVI secolo. Un tempo casa dei signori Manrique de Lara, oggi ospita una fabbrica di miele da canna da zucchero, l’unica esistente e funzionante in Europa. El Torreòn, una torre del XVIII secolo, adibita probabilmente al controllo degli attacchi pirati. Si trova in Calle Real; e la chiesa di Sant’Antonio de Padua.

