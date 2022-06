Italia, ecco le 7 spiagge entrate nella lista delle migliori destinazioni europee: dove si trovano

L'Italia è ricca di tesori straordinari, non solo architettonici o artistici ma anche naturalistici. 7 spiagge sono tra le più belle d'Europa

Se vi state chiedendo dove si trovino le spiagge più belle d’Europa, sappiate che l’Italia si difende benissimo. A dirlo è la classifica di European Best Destination 2022 che tra le 22 mete segnalate premia il Bel Paese con 7 posizioni.

Cala Goloritzè

La prima spiaggia italiana che troviamo è Cala Goloritzè in Sardegna nel golfo di Orosei; questo paradiso terrestre caratterizzato da una spiaggia fatta di piccolissimi sassolini bianchi, un’acqua turchese che sembra uscita da un dipinto e incorniciata da una foresta di lecci e corbezzoli si è posizionata al 4° posto. Davanti a lei, e quindi sul podio, si sono classificate tre mete Spagnole: Porto Santo (Madeira), Bolonia Beach (Tarifa) e Praia do Porto do Seixal (Madeira).

Baia delle Zagare

Tornando alle 7 spiagge italiane inserite nella classifica delle migliori destinazioni europee, alle spalle della Sardegna troviamo in settimana posizione la Puglia con la Baia delle Zagare. Si tratta di una delle spiagge simbolo del Gargano, merito non solo del mare spettacolare ma anche dei due splendidi faraglioni di roccia calcarea che emergono dalle acque.

Due spiagge dell’Isola d’Elba in classifica

Sette posizioni più in là, al 14° posto, si trova Cavoli una delle meraviglie dell’Isola d’Elba. Restando in terra toscana, l’Elba posiziona un’altra meta è La Sorgente. Detta anche dell’Acquavivetta si trova sulla costa nord di Portoferraio e per la sua bellezza ha conquistato la sedicesima posizione.

La Sorgente, Isola d’Elba

Cala Cipolla e Cala dei Gabbiani

Per il 17° e 19° posto torniamo in Sardegna dove troviamo rispettivamente Cala dei Gabbiani nel Golfo di Orosei e Cala Cipolla a Chia nel Sud della Sardegna, sotto il promontorio di Capo Spartivento.

La spiaggia del Cauco

Fanalino di coda della classifica la spiaggia del Cauco (Amalfi). Qui una spiaggia di sabbia e ghiaino e un mare limpidissimo sapranno regalarvi una meravigliosa giornata di mare.

Crediti foto@Shutterstock