In quest’isola sono vietate le auto: si circola solo a cavallo e in carrozza

Nel Michigan c’è un posto rimasto al 1800: l’isola di Mackinac vieta le auto da più di un secolo, ecco cosa vedere nel viaggio d’altri tempi

Nel Michigan esiste un luogo rimasto per molti versi al 1800 quando si vagava per la città in carrozza o a cavallo, si sfoggiavano abiti vittoriani e si duellava: parliamo dell’Isola di Mackinac la cui principale attrazione è che le auto sono vietate.

Isola di Mackinac, ecco perché non sono ammesse macchine

Da oltre 100 anni, infatti qui ci si sposta o in bicicletta o in carrozza dopo che alcune vetture spaventarono i puledri della città: una norma, questa, molto originale che richiama quasi 1milione di visitatori l’anno alla ricerca di relax e silenzio.

Anche se la tecnologia è arrivata anche nell’Isola di Mackinac, non vedere auto sfrecciare per le strade del parco statale, non sentire clacson né assistere ad incidenti è quasi terapeutico per chi si reca in questo luogo e vuole staccare un po’ la spina.

Isola di Mackinac, cosa vedere nella isoletta rimasta al 1800

L’isola ha diversi altri punti di interesse a partire dall’edificio storico Fort Mackinac, che un tempo era un forte militare e oggi sede di spettacoli di intrattenimento e rievocazioni storiche per chi volesse approfondire la vita di un tempo e ammirare soldati in costume che sparano palle di cannone o si destreggiano in duelli affascinanti.

Da vedere anche il santuario delle farfalle o il parco dedicato alle tartarughe, mentre in inverno Mackinac Island offre la possibilità di fare sci di fondo, lunghe passeggiate nella neve e guardare il “ponte di ghiaccio” che si crea quando l’acqua tra l’isola e St. Ignace si congela.

Foto: Shutterstock