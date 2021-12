Natale a passo di Danza tra Umbria, Lazio, Abruzzo con InScena

Un Natale a passo di danza all’insegna della creatività: InScena presenta tre fantastici eventi volti a sviluppare la passione dei giovani e a esplorare le nuove frontiere della danza contemporanea

L’Associazione Culturale InScena presenta tre fantastici eventi dedicati ai giovani, per un periodo natalizio creativo a passo di danza.

Un Natale creativo a passo di Danza: InScena presenta tre fantastici eventi volti a sviluppare la passione dei giovani e a esplorare le nuove frontiere della danza contemporanea. Photo Credits: Inscena via HF4

LEGGI ANCHE: — La ringhiera sull’Umbria: il particolare panorama che puoi vedere da qui

InScena: tre eventi speciali dedicati alla danza in Lazio, Umbria e Abruzzo

Tre eventi speciali tra Lazio, Umbria e Abruzzo per un Natale all’insegna della creatività: InScena presenta una rassegna dedicata ai giovani e alle nuove frontiere della danza contemporanea, tra ospiti speciali e appuntamenti artistici ispirazionali.

19 dicembre 2021: Rassegna Natale in Danza

Il primo evento si terrà a Terni, presso il Teatro Secci. L’appuntamento è per Domenica 19 dicembre alle 16.45 e poi alle 19.30 con la Rassegna Natale in Danza, un appuntamento che coinvolge le scuole di Umbria e Lazio. Alle 16.45 ci sarà Mandala Dance Company, seguita alle 19.30 da OPLAS/CRDU.

21 dicembre 2021: InScena Lab 2021

Il secondo appuntamento si sposta in Abruzzo, nella frazione de L’Aquila Monticchio, dove Martedì 21 dicembre alle ore 20.30, presso il Gran TeatroZeta, si concluderà InScena Lab 2021, nato lo scorso luglio per idea del direttore Leonardo De Amicis e volto a coinvolgere gli adolescenti aquilani. Un progetto ambizioso volto a diffondere la danza, facendo rete tra le scuole del territorio: Nuova Arte Danza in Movimento di Claudia Carluccio, L’ARABESQUE – Centro Studi Danza di Maria Cristina Adriatico e Zero Gravity di Jacopo Scotti.

28 e 29 dicembre 2021: #giovanicreativi

Infine, martedì 28 dicembre e mercoledì 29 dicembre andrà in scena la seconda edizione di #giovanicreativi presso il Teatro Furio Camillo di Roma. Si tratta di un appuntamento rivolto ai “giovani” coreografi, con la gioventù intesa come esperienza nel ruolo e non come età anagrafica, in una rassegna diretta da Patrizia Salvatori.

Crediti: Inscena via HF4