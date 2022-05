Il villaggio dove si vive senza elettricità: si trova a pochi km dall’Italia

Non lontano dall'Italia si trova una valle in cui gli abitanti dei villaggi vivono senza elettricità. Si tratta di Valle Bavona

In Svizzera a pochi chilometri dall’Italia, si trova un villaggio dove le persone vivono senza elettricità. No non si tratta di un villaggio Amish: gli abitanti usano le macchine ma tuttavia il tempo sembra essersi fermato a molti anni fa.

LEGGI ANCHE: — Heidi, la casa e le montagne che ‘sorridono’ esistono davvero

A dire il vero non si tratta di un solo villaggio, ma di ben dodici ‘terre’ come le chiamano gli abitanti della zona. Si tratta di 12 insediamenti distanti circa 1 chilometro, l’uno dall’altro, che si trovano nella Valle Bavona. La particolarità di questa Valle, che si estende dall‘alpe di Robiei fino al paese di Bignasco, è che ogni villaggio ha mantenuto intatto il fascino di un tempo, tanto che non c’è energia elettrica. Il totale fabbisogno energetico viene soddisfatto attraverso l’uso di pannelli solari.

Niente elettricità quindi, ma bensì tantissima energia solare che rende questa valle decisamente green.

Negli ultimi anni il turismo a cominciato a scoprire questa zona della Svizzera, ma non pensate a orde di turisti! Qui ancora a regnare sono il silenzio e la tranquillità e un ritmo di vita lontano da quello caotico e frenetico delle città.

Crediti foto@Shutterstock