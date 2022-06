Il ponte della Gioconda ecco dove si trova il ponte romantico dipinto da Leonardo

La Gioconda il celebre dipinto di Leonardo è avvolto da molti misteri; ma secondo alcuni studiosi il ponte si troverebbe in Toscana

La Gioconda è senza dubbio l’opera più celebre di Leonardo Da Vinci e anche una tra le più misteriose. Non solo non c’è un pensiero unanime su chi sia la donna raffigurata nel quadro, ma in molti rivendicano la ‘paternità’ del ponte dipinto dietro la spalla sinistra della donna.

Per molti è Ponte Buriano in Toscana. Si tratta di un ponte ‘ad arco a via superiore’ lungo 156 metri carrabile. Composto da sette arcate a sesto ribassato fu realizzato intorno al 1277 in prossimità dell’antico villaggio di Buriano. Secondo molti storici dell’arte, si tratta proprio del manufatto presente nel celebre dipinto conservato al Louvre di Parigi.

Il primo a fare questa associazione fu il professor Carlo Starnazzi nel 1999. Un’ipotesi non poi così peregrina visto che Leonardo conosceva la zona dell’aretino vista l’attività di cartografo svolta proprio in quella zona tra il 1502 e il 1503.

