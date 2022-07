Il Giardino di Palazzo Chigi ad Ariccia si trasforma in scenografia naturale con Fantastiche Visioni”

Dal 15 luglio al 5 agosto il meraviglioso Giardino di Palazzo Chigi ad Ariccia ospita il Festival Fantastiche Visioni e si apre al pubblico

Il meraviglioso Giardino di Palazzo Chigi ad Ariccia, si trasforma in una quinta naturale accogliendo gli spettacoli del Festival Fantastiche Visioni 2022. Noto anche con il nome di Barco Chigi, è costituito da un nucleo risalente al 1500, cui si sono aggiunti gli interventi seicenteschi fatti dalla famiglia Chigi.

28 ettari di bosco in cui si possono incontrare sequoie secolari, querce, lecci, aceri.. e in cui si trova la ‘Cava Maestra’ che venne utilizzata per costruire il palazzo nel XVII secolo. Qui intorno al 1628 Bernardino Savelli dopo essere divenuto duca di Ariccia, vi fece mettere una Uccelliera.

LEGGI ANCHE:– Strade anomale, tra Ariccia e Rocca di Papa si snoda la salita in discesa

Grazie al Festival Fantastiche Visioni, che prenderà il via il 15 luglio con la XII edizione, sarà possibile vivere questo parco in maniera del tutto straordinaria. I luoghi che già quattrocento anni fa accoglievano le feste barocche della famiglia Chigi, cui partecipava tutta la nobiltà romana, tornano infatti a rivivere. Il pubblico che prenderà parte agli spettacoli, godrà delle aperture notturne del parco, con la possibilità a seconda degli spettacoli, di percorrerne i sentieri e lasciarsi ammaliare da un’atmosfera più che mai suggestiva.

“L’ingresso in notturna nel parco, è un’esperienza straordinaria. Non solo il pubblico ha la possibilità di entrare nel parco in un orario inconsueto, ma potrà anche vedere grandissimi artisti. Per noi è un grandissimo privilegio poter realizzare spettacoli all’interno di questo straordinario luogo”. Giacomo Zito, Direttore Artistico di Fantastiche Visioni

Come dicevamo gli spettacoli si terranno in quei luoghi che un tempo ospitavano le feste della Famiglia Chigi. I grandi nomi si esibiranno nel piazzale del parco, mentre con l’Orlando Furioso il pubblico verrà accompagnato in luoghi incantati del parco. Gli spettatori percorreranno i sentieri che lo animano fino ad arrivare proprio all’Uccelliera situata all’interno della Cava Maestra.

Il programma di Fantastiche Visioni

Una sfida alla rinascita quella dell’edizione 2022 di questo festival, all’interno di un esempio unico in Italia di dimora barocca rimasta inalterata nei secoli. Ad aprire la kermesse il 15 luglio sarà Emanuela Aureli con un monologo comico dal titolo “Ce la farò anche st[r]avola”. Accompagnata dal maestro Giandomenico Anellino, Aureli travolgerà il pubblico con il suo talento e al sua ironia.

Da sabato 16 a domenica 31 luglio torna a grande richiesta, la quinta edizione di Labirinto d’Amore – Orlando Furioso nel Parco Chigi in Ariccia, lo spettacolo site specific con Luigi Pisani, Chiara Di Stefano, Nicola Sorrenti, Francesca La Scala, Mirella Dino, Laura Rovetti, Elena Crucianelli. Il principesco giardino sarà scenografia naturale per far rivivere le più famose trame del poema di Ludovico Ariosto, rivisitate e adattate per creare un caleidoscopico labirinto dove il pubblico, condotto in uno spazio a dir poco fantastico, incontra i cavalieri, le gentili donzelle e i maghi protagonisti del capolavoro ariostesco. Uno spettacolo che diverte e appassiona spettatori di tutte le età, adulti e bambini.

Sarà poi la volta di Simone Cristicchi venerdì 22 luglio, che sul palco della rassegna porterà il suo ultimo e acclamatissimo spettacolo, “Paradiso. Dalle tenebre alla luce“. Un cammino iniziatico in cui la poesia diventa strumento di trasformazione da materia a puro spirito, e l’incontro con l’immagine di Dio è rivelazione di un messaggio universale, che attraversa il tempo e lo vince.

Il 24 luglio il parco animato dallo show musicale, dinamico e coinvolgente di Katia Rizzo & Retró Band, con “Ma che musica..gli anni ’60”.

Venerdì 29 luglio Stefano Reali, regista cinematografico e televisivo di successo internazionale, racconterà, svelandosi straordinario musicista, e attraverso le melodie e le colonne sonore più famose della storia del Cinema, l’uomo e l’amico Ennio Morricone, in “Ennio Morricone Remembered“, insieme a Flavia Astolfi.

A chiudere l’edizione 2022 di Fantastiche Visioni sarà lo spettacolo “Tacchi Misti” venerdì 5 agosto. Carla Ferrero, Valentina Martino Ghiglia, Carlotta Proietti e Silvia Siravo sono le quattro interpreti, di un racconto dal ritmo veloce e serrato, che dipingerà una spassosa sequenza di ironici, graffianti, audaci ritratti femminili.

Info e prenotazioni al 328 3338669 – e-mail: preno@arteideaeventieservizi.it oppure consultare il sito www.arteideaeventieservizi.it

Crediti foto@Shutterstock