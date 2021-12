I 7 santuari uniti da una linea retta misteriosa. È solo coincidenza?

Una linea retta che unisce 7 santuari sparsi per il mondo. Sono tutti luoghi dedicati a San Michele. Coincidenza o magia?

7 Santuari dedicati a San Michele e sparsi per il mondo, uniti da una linea retta misteriosa. Pura coincidenza? Può darsi, ma secondo la leggenda si tratterebbe del colpo di spada con il quale l’Arcangelo Michele ha sconfitto il Diavolo mandandolo all’Inferno.

La linea misteriosa inizia in Irlanda dove si trova la Roccia di Michele ‘Skellig Michael’. Si narra che su quest’isola deserta, San Michele sia apparso a San Patrizio e lo abbia aiutato a liberare il Paese dal demonio. Si prosegue poi verso la Cornovaglia dove si trova St.Michael’s Mount. Qui l’Arcangelo si sarebbe manifestato ad un gruppo di pescatori. L’isolotto è unito alla terraferma da un lembo di terra percorribile solo quando c’è la bassa marea.

Mont Saint-Michel, Normandy, northern France

Come per Mont Saint-Michel in Normandia; è questo il terzo punto della nostra retta e terzo luogo dove è apparso il Santo. Ci spostiamo in Italia dove due sono i punti. Uno in Piemonte in Val di Susa dove sorge la Sacra di San Michele e l’altro è nel Gargano dove si trova il Santuario di San Michele Arcangelo, una caverna inaccessibile divenuta luogo sacro.

Per gli ultimi due punti ci spostiamo prima in Grecia, sull’Isola di Symi dove sorge il Monastero di San Michele Arcangelo di Panormitis (al cui interno è custodita un’effige del Santo). Il settimo ed ultimo punto si trova ad Haifa in Israele. Sul Monte Carmelo si trova il Monastero Stella Maris.

Non ci credete? Provate ad unire su una mappa lo Skellig Michael con il Santuario di Stella Maris e vedrete come gli altri cinque luoghi si allineeranno su questa magica linea retta.

Crediti foto@Shutterstock