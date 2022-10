Halloween, qui puoi essere sepolto vivo per 1 ora: quanto costa l’esperienza inquietante e perché molti lo fanno

Avete mai pensato di farvi seppellire da vivi per vivere un'esperienza inquieta e surreale? In Russia si può, un'idea grandiosa per Halloween

Halloween è alle porte e sono tante le iniziative e gli eventi organizzati in giro per il mondo. Alcune attività sono più tradizionali ed altre, invece, potranno lasciare il segno nelle vostre vite. In particolare, coloro che avranno la possibilità di visitare San Pietroburgo, in Russia, non dovranno assolutamente perdersi la sepoltura da vivi, un’esperienza senza precedenti attraverso cui vivere qualcosa di unico e fuori dal comune.

Halloween a San Pietroburgo, cosa fare

I turisti che per caso si troveranno a trascorrere Halloween a San Pietroburgo non devono farsi scappare l’occasione di vivere un’esperienza inedita: la sepoltura da vivi. L’idea è nata da una società chiamata Prekated Academy, fondata da Yakaterina Preobrazhenskaya che ha spiegato da cosa deriva il progetto che negli ultimi tempi sta riscontrando molto successo.

L’azienda ha creato dei pacchetti full immersion che dal costo di £ 50k attraverso cui i clienti potranno essere sepolti vivi e scoprire le abilità psichiche. Si tratta di una vera e propria terapia per affrontare l’ansia. Inoltre, l’organizzatrice ha pensato anche ad una versione online per £ 13.000 in cui si offre anche una musica appropriata, candele e una scrittura del testamento.

Secondo gli esperti, i clienti potranno resistere sepolti vivi per circa 5 ore e mezza. L’aria a disposizione non permette un minuto in più. Per adesso, la proprietaria dell’azienda ha affermato che vengono fatte molte prenotazioni tanto da dover mettere le persone in lista di attesa. Sui social non mancano commenti e foto da parte degli utenti che hanno vissuto l’avventura.

Chissà se prima o poi tale attività arriva anche in Italia? Sono tante le persone curiose che vorrebbero provare l’esperienza da brividi, quale sarà la prima città italiana a trasformare il sogno in realtà? Stay Tuned.

FOTO: SHUTTERSTOCK