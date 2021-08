Grecia,  350 gradini per raggiungere il Paradiso: la laguna mozzafiato da vedere assolutamente

Se state progettando una vacanza a Creta, la Laguna di Balos è senza ombra di dubbio una delle più belle mete da non perdere

Una laguna mozzafiato che vi farà sentire in Paradiso; siamo a Creta in Grecia e per raggiungerla bisogna percorrere 350 gradini. Ma la ‘fatica’ verrà ricompensata da una straordinaria visione. Si tratta della Laguna di Balos che senza ombra di dubbio una delle più belle mete dell’isola.

In Grecia 350 scalini vi porteranno alla laguna che sembra un paradiso

Sabbia finissima mare cristallino… un vero e proprio paradiso terrestre. È una laguna separata da un lembo di spiaggia finissima che unisce il promontorio di Corico a Capo Tigani. Insieme alle spiagge di Falasarna ed Elafonīsi è una delle mete più ambite dai turisti che frequentano l’isola.

Crete Greece, Balos lagoon on Crete island, Greece. Tourists relax and bath in crystal clear water of Balos beach. Greece, couple men and woman visiting the beach

Per arrivarci sono due le possibilità: via mare grazie alle escursioni organizzate o via terra in macchina. Se scegliete quest’ultima soluzione, considerate che dal punto in cui potrete parcheggiare la macchina vi aspetta una camminata di 20 minuti sotto il sole. Meglio quindi arrivare la mattina presto per evitare le ore più calde.

Ma la bellezza di questo luogo, saprà ricompensare la fatica fatta per raggiungerlo.

Crediti foto@Shutterstock