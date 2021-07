È l’unico e solo gran canyon d’Europa: non ha niente da invidiare a quelli americani

In Provenza si trovano le Gole del Verdon, 25 km di canyon a strapiombo sul fiume che non teme il confronto con gli omonimi americani

Una vacanza all’insegna della natura, dell’avventura e degli sport estremi? Bene, la meta perfetta sembra essere la Provenza! Non aspettatevi lunghe e rilassanti passeggiate tra gli sterminati campi di lavanda, ma di adrenaliniche gite in canoa e esaltanti arrampicate sulle gole del Verdon.

Gole del Verdon, il gran canyon in Provenza: cosa vedere

Mai sentito parlare del canyon più grande d’Europa? Si tratta di crepacci che si snodano per 25 km attraverso cui passa il fiume Verdon, alti fino a 1500 mt e larghi fino a 500 mt.

In moto, in bici, a piedi o direttamente in canoa, le gole del Verdon si prestano ad essere ammirate utilizzando diversi mezzi di spostamento. La vista che regalano è impagabile e la totalità del paesaggio può essere goduta a pieno da punti di osservazione a dir poco privilegiati.

Come il ponte di Artuby, il più alto d’Europa (182 mt) da cui fare bungee jumping, oppure il Point Sublime, sulla cima delle scogliere, o ancora i Balconi della Mescia, le Falesie dei cavalieri – da cui si ammira un incredibile strapiombo – o quelle di Bauchet, che passano sul punto più stretto delle gole del Verdon.

Impossibile annoiarsi tra le maggiori attrazioni naturalistiche della Provenza: oltre a percorrere sentieri di crescente difficoltà, infatti, si pratica snorkeling, rafting, hydrospeed, torrentismo e climbing sui crepacci. Senza contare che tutt’intorno il Verdon ci sono borghetti deliziosi e caratteristici che vale la pena visitare come la Palud sur Verdon, Rougon, Moustiers Sainte Marie o Castellane

