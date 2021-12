Giappone, il villaggio fiabesco: qui i tetti delle case sembrano ‘mani giunte in preghiera’

Si chiamano gasshō-zukuri e sono le case di Ogimachi, villaggio fiabesco in Giappone i cui tetti sembrano delle mani in preghiera

Un villaggio fiabesco che dal 1995 è patrimonio dell’UNESCO; è Ogimachi in Giappone. È il villaggio più grande di Shirakawa-go e le sue case hanno tetti che sembrano mani giunte in preghiera.

È un vero e proprio museo a cielo aperto questo villaggio: le case che lo compongono, chiamate gasshō-zukuri, erano le case dei contadini che si trovavano nella valle dell’area di Shirakawa -Go. Nel dopoguerra le case furono abbandonate a favore della città. Successivamente furono prese e pezzo per pezzo rimontate a Ogimachi: così il villaggio ha conservato una parte fondamentale di storia. Quella di generazioni di contadini, che conducevano una vita durissima scandita dalle stagioni, tra il lavoro nei campi e l’allevamento dei bachi da seta.

Ainokura Gassho Zukuri Traditional Farmhouses, Nanto City, Toyama Pref., Japan

Oggi alcuni gasshō-zukuri, sono stati trasformati in pensioni gestite dai discendenti delle famiglie che le abitavano un tempo. Sono abitazioni costruite su 3 – 4 piani e fatte per ospitare famiglie molto numerose e con tetti fortemente a spiovente in paglia, fatti per resistere alle forti nevicate che nei periodi invernali cadono copiose. Proprio questi tetti ricordano mani giunte in preghiera.

Il villaggio di Ogimachi è meta di molti turisti: ci sono ci sono bus regolari da Takayama e Kanazawa.

