Frosinone, questa è una delle farmacie più antiche d’Italia: un luogo magico ‘nascosto’ in un monastero

Nel Lazio in provincia di Frosinone immersa nel verde, si trova una delle farmacie più antiche d'Italia. Ecco dov'è

Immersa nel verde della campagna laziale, a Frosinone, si trova una delle farmacie più antiche d’Italia. Risale al XVIII secolo e fa parte della Certosa di Trisulti, splendido monastero voluto da Papa Innocenzo III nel 1204 consacrato a Sana Bartolomeo nel 1211.

Tra le meraviglie presenti e visitabili (il monastero dal dicembre 2014è gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali tramite il Polo museale del Lazio) c’è appunto una delle farmacie più antiche d’Italia. Entrandovi vi sembrerà di fare un salto indietro nel tempo. I suoi ambienti si sviluppano su due livelli con decori in stile pompeiano molto in voga verso la fine del 1700. La sala d’attesa è chiamata Salottino Balbi, in omaggio al pittore napoletano Filippo Balbi cui si devono le straordinarie pitture a trompe-l’œil.

Al suo interno, sono esposti vasetti destinati alla conservazione di erbe mediche e veleni estratti dai serpenti.

Crediti foto@Shutterstock