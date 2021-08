La Grande Muraglia Cinese in Italia: la fortezza in Piemonte da visitare assolutamente

A poco più di un’ora d’auto da Milano, tra la Val Susa e Val Chisone (TO) si staglia quella che, a ragione, viene considerata la Grande Muraglia cinese in Italia: parliamo di Forte di Fenestrelle, a quota 2200 mt.

La struttura fortificata in muratura con i suoi 1,35 milioni di metri quadrati è effettivamente la seconda fortezza più grande al mondo dopo la Grande Muraglia Cinese e venne voluta dall’Italia sabauda sul finire del 1800 a salvaguardia del confine tra Italia e Francia.

Per l’imponenza dell’opera architettonica e il notevole colpo d’occhio, Edmondo De Amicis descrisse così il Forte de Fenestrelle:

“Una sorta di gradinata titanica, come una cascata enorme di muraglie a scaglioni, un ammasso gigantesco e triste di costruzioni, che offriva non so che aspetto misto di sacro e di barbarico”.