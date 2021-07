Forte dei Marmi, CinemaDaMare: 96 ore di cinema no stop tra film, set e location inedite

A Forte dei Marmi arriva CinemaDaMare, il più grande raduno internazionale di aspiranti filmmaker per un evento all’insegna del cinema.

Dall’11 al 14 luglio 2021 a Forte dei Marmi arriva la 19-esima edizione di CinemaDaMare, il più grande raduno internazionale di aspiranti filmmaker. Un evento straordinario che, all’insegna del cinema e della visione, ci accompagnerà per alcuni giorni nella meravigliosa località marittima della Versilia.

A Forte dei Marmi arriva CinemaDaMare. Dall’11 al 14 luglio 2021 si terrà il più grande raduno internazionale di aspiranti filmmaker per un grandissimo evento all’insegna del cinema. Photo Credits: Marco Petrucci, visitforte via HF4

Forte dei Marmi: arriva la 19-esima edizione di CinemaDaMare

CinemaDaMare è un evento che trasformerà Forte dei Marmi nella capitale del nuovo cinema. Dall’11 al 14 luglio la meravigliosa località marittima ospiterà il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker. Ci saranno 50 cineasti provenienti da tutto il mondo: Italia, Slovenia, Spagna, Guinea, USA, Marocco, Argentina, Cile, Germania, Francia, Canada, Inghilterra, Venezuela, Grecia, Messico, Perù, Siria, Russia, Brasile, Colombia, Finlandia, Pakistan, Libano, Cina, Portogallo, Turchia, Iran, Romania, Georgia, Danimarca.

5 giorni di cinema no-stop

L’evento sarà connotato da 5 giorni di cinema no-stop, nei quali le giovani e future leve della cinematografia internazionale si incontreranno per trasformare il paradiso della Versilia in un vero e proprio set a cielo a aperto, in una città nella quale si respirerà cinema in ogni angolo.

In programma ci sono una staffetta di visioni, di nuove produzioni, inediti set cinematografici tra natura e cultura e masterclass aperti e gratuiti. Si tratta di un evento che vorrà coinvolgere tutti oltre gli addetti ai lavori e gli appassionati, con proiezioni che vanno dalla spiaggia alle strade e ai vicoli della città, con tanto di incursioni nei giardini e nelle botteghe storiche.

10 mini-pellicole girate nella splendida località della Versilia

Per la sua diciannovesima edizione, CinemaDaMare sceglie così una tappa che, già in precedenza set di grandi produzioni, si prepara a mostrare un altro volto, affidato proprio alle nuove generazioni che, lavorando gomito a gomito dall’ideazione alla realizzazione di 10 mini-pellicole, proporranno uno sguardo rinnovato sul territorio.

Ospite d’onore sarà Fàtima Vilà, CEO di FX Animation di Barcellona, inserita tra le 100 migliori scuole d’animazione del mondo.

Il programma di CinemaDaMare a Forte dei Marmi

Il ricco programma della 19-esima edizione di CinemaDaMare a Forte dei Marmi parte domenica 11 luglio: alle ore 21.00 in Piazza Dante sarà proiettato Lontano da qui di Sara Colangelo.

Le proiezioni continueranno lunedì 12 e martedì 13, con Il viaggio di Yao di Philippe Godeau e Le Invisibili di Louis-Julien Petit.

Il 14 luglio è in programma il gran finale, con una serata dedicata alla Weekly Competition di Cinemadamare 2021, con la proiezione di tutti i filmati e di tutte le clip che i filmmaker avranno girato nella città di Forte dei Marmi.

Il programma comprende inoltre 96 ore di immersione nel cinema, passeggiando tra set e location inedite, workshop e masterclass.

