Perugia, al Festival del Giornalismo incontro-performance di Morgan in una location di rara bellezza

Morgan sarà impegnato in un incontro-performance con Andrea Lai al Festival del Giornalismo di Perugia l'8 aprile 2022

Onora il tuo errore come fosse un’intenzione nascosta: al Festival del Giornalismo di Perugia – International Journalism Festival 2022 andrà in scena un meraviglioso incontro-performance con Morgan, moderato dal giornalista e musicologo Andrea Lai.

Festival del Giornalismo 2022: a Perugia l’incontro performance con Morgan

L’appuntamento è per venerdì 8 aprile 2022 alle ore 21.00 presso l’Auditorium San Francesco al Prato. Andrea Lai modererà l’incontro-performance con Morgan in occasione del Festival del Giornalismo di Perugia, dal titolo Onora il tuo errore come fosse un’intenzione nascosta.

Si tratta di un dialogo articolato tra musica e parole, muovendosi sul confine, per una lettura dell’errore nel mondo della creatività, con tutta la sua potenza generatrice. Non a caso, Morgan rappresenta uno ‘splendido system error’, in grado di dare voce ed espressione a tutti coloro che, come lui, si muovono sempre su quel crinale che porta alla scintilla creativa, al guizzo d’innovazione e al rinnovamento.

Insieme ad un musicologo esperto come Andrea Lai, Morgan porterà con sé il suo mondo fatto di musica e tecnologia, nel quale i più classici strumenti si fondono con i campionamenti, in un continuum di innovazione richiesta e stimolata dalla musica stessa. Ma proprio in questo è l’errore a dominare la scena, riuscendo a portare un’ondata di novità che è riuscita a dar vita ad un universo straordinario. Dagli accordi tensivi di Wagner al be bop, fino allo scratch, tratto distintivo dell’hip hop nato dall’errore di un giovane dj di New York.

Onora il tuo errore come fosse un’intenzione diventa quindi la celebrazione dell’errore. Un concetto che a un primo sguardo e giudizio può dirsi negativo. Ma anche un evento che in realtà riesce a portare con sé le scintille del mutamento, del progresso, della novità.

