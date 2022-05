Estate al mare? In questi posti la pioggia non potrà rovinare le tue vacanze

Paura che la pioggia possa rovinare la vostra estate al mare? In alcuni luoghi le precipitazioni sono scarse e il clima è mite tutto l’anno, ecco dove

Diciamo la verità: non sempre le previsioni meteo, che controlliamo con ansia sullo smartphone più volte al giorno, ci azzeccano… Se state programmando di trascorrere l’estate al mare ma temete il brutto tempo, sparsi ai quattro angoli del pianeta ci sono alcuni posti dove la pioggia è molto molto rara.

Estate al mare senza pioggia: le mete europee dove non serve MAI l’ombrello

A poco meno di 4 ore di volo da noi, le Canarie sono una di quelle destinazioni da tener presenti se siamo meteoropatici: tutto l’anno il clima è favorevole e le spiagge – lo sappiamo – sono molto invitanti. Risalendo un po’ la costa e andando in Portogallo, troviamo una città in cui il sole splende per 3000 ore l’anno. Si tratta della bellissima e affascinante Lisbona, dove un clima atlantico vi permetterò di godere a pieno della vostra vacanza. Rimanendo in Europa anche Marsiglia, nel sud della Francia, vi regalerà un piacevole e soleggiato soggiorno. Qui l’estate è calda ma ben ventilata, un clima perfetto sia per godersi la spiaggia che per visitare questa città ricca di storia.

Le mete per chi ama viaggi lontani

Spostandoci un po’, si arriva in Egitto e precisamente a Sharm El Sheikh, dove possiamo tranquillamente fare il bagno anche a dicembre senza prenderci il raffreddore!

Decisamente più esclusiva come meta per le vacanze è Dubai, negli Emirati Arabi, perché nel deserto vedere la pioggia è quasi un miraggio: la località turistica punta a stupire anche sotto questo aspetto; anche nelle Mauritius – e più precisamente nell’Isola Rodrigues – i rovesci sono tutto sommato contenuti e brevi, così come nell’isola caraibica di Aruba, che si trova al di fuori delle rotte degli uragani.

Tra le mete da sogno dove trascorrere un’estate al mare senza pioggia annoveriamo anche Honolulu nelle Hawaii: la temperatura si attesta sempre intorno ai 20-25°C e si registrano in media 430 mm di pioggia.

Anche Los Angeles è particolarmente adatta a chi non ama la pioggia e ha voglia di sentirsi una vera star, così come Cape Town che offre storia, natura, panorami mozzafiato e poche pochissime precipitazioni. Ma se siete delle ‘vere lucertole’ la città che fa per voi è Yuma, nel cuore dell’Arizona. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale è lei la città più soleggiata in assoluto. Qui le temperature superano i 40°C per almeno 100 giorni l’anno.

Crediti foto: Shutterstock