Estate 2022 nel Lazio, torna “Itinerario Giovani”: alla scoperta delle bellezze e dei sapori del territorio soggiornando negli Ostelli riqualificati della Regione Lazio

L'estate 2022 nella Regione Lazio prende il nome di Itinerario Giovani, l'iniziativa per la scoperta del territorio tramite i suoi ostelli riqualificati

Anche per l’estate 2022 torna Itinerario Giovani, il viaggio negli Ostelli riqualificati della Regione Lazio, per rivivere e scoprire il territorio in tutte le sue meraviglie. Tra mari e monti, sapori, cultura e biodiversità sarà possibile esplorare borghi nascosti e natura incontaminata, in uno splendido percorso dai mille volti.

Il programma GenerAzioniGiovani.it della Regione Lazio, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenta anche per l’estate 2022 un vasto programma di turismo locale con il suo Itinerario Giovani, per un percorso che parte dalla costa della splendida Gaeta e si conclude nella Tuscia.

Protagonisti sono una serie di spazi riqualificati dalla Regione e dagli altri enti locali, per creare una serie di ostelli riqualificati e gestiti da organizzazioni Under 35. Un modo per dare nuova vita a palazzi, uffici, scuole, caserme e altri realtà in disuso, così restituite al territorio come realtà multifunzionali per la ricezione turistica e la promozione culturale.

Itinerario Giovani: il viaggio nella Regione Lazio per l’estate 2022

Si parte dall’Ostello del Golfo di Gaeta – Repubblica marinara, un punto di partenza che dalla città tirrenica permette di muoversi fino all’Ostello Ossigeno di Latina, un eco-ostello che occupa e riveste le stanze di Villa Iaccarini – residenza nobiliare di inizio Novecento nel Parco dei Monti Aurunci.

Da Itri a Trevi nel Lazio, per l’Ostello Colle Mordani, una struttura rurale riqualificata e immersa nel verde e da lì fino al Centro di Sosta ideato da Officine CreAttive, nel cuore di Zagarolo.

Non può mancare una sosta a Roma, nel Centro di Sosta Tevere Point, per un break fatto di mille attività sportive, come corsi di Dragonboat, Tiro con l’Arco, noleggio di biciclette con pedalata assistita, kayak e canoe.

L’Ostello Orsini di Configni è invece un punto di residenza diffusa, volto a valorizzare le strutture del territorio.

La Tuscia ospita l’Ostello Farnese, all’interno del Palazzo Farnese di Caprarola, un punto di partenza per escursioni e nuove scoperte. Con il Ronciglione Hub è invece possibile godere pienamente della bellezza del lago di Vico.

A Bagnoregio c’è la Casa del Vento, il nuovo centro turistico che fa da punto di riferimento e organizza laboratori settimanali per i visitatori. Chiude il viaggio di Itinerario Giovani nella Regione Lazio per l’estate 2022 l’Ostello Pordenovo ad Acquapendente, che propone agli ospiti attività sportive, culturali, ambientali e ricreative.

