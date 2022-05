Estate 2022, quanto costa affittare ombrellone, sdraio e lettino: la stangata

Il Codacons lancia l'allarme: per l'estate 2022 l'affitto di ombrelloni e lettini registrano incrementi medi del +4%/+5% con punte del +10%

L’estate 2022 è alle porte e si preannuncia calda non solo per quanto riguarda le temperature, ma anche per i prezzi. Il Codacons lancia l’allarme: il prezzo per affittare ombrellone, sdraio e lettino subiranno dei rincari notevoli rispetto allo scorso anno.

Quanto costa affittare ombrellone, sdraio e lettino: i prezzi dell’estate 2022

Un aumento medio del 4 – 5% rispetto alla stagione precedente con punte del +10%: sono questi i dati rilasciati dal Codacons. Dati confermati dagli stessi gestori che li hanno definiti inevitabili visto l’aumento dei costi a loro carico.

Ma in termini di euro, di che cifre stiamo parlando? In uno stabilimento medio, per noleggiare un ombrellone e due lettini nel fine settimana, serviranno 25/30€ al girono. In uno stabilimento di maggior prestigio si potrà arrivare anche a 100€.

“Per l’abbonamento mensile le tariffe variano tra i 500 e i 700 euro, mentre per quello stagionale il prezzo oscilla tra i 1.500 e i 2.200 euro, a seconda delle zone d’Italia e delle strutture” Codacons

Già la scorsa estate i prezzi avevano subito delle variazione. In media i prezzi applicati per l’estate 2021 erano 11,50€ per l’ombrellone (più 3% sul 2020), 6€ per la sdraio e poco meno di 15€ per il lettino.

Aumenteranno anche i prezzi di cibi e bevande; insomma chi deciderà di dedicarsi una giornata di relax al mare, potrebbe andare in contro ad una vera e proprio stangata.

Crediti foto@Shutterstock