Emilia Romagna, Premilcuore: il posto ideale per ammirare lo spettacolo del foliage

Nell'alta valle del fiume Rabbi si trova un borgo medievale in un cui ammirare lo spettacolo del foliage: è Premilcuore

Nel cuore della Romagna Toscana si trova un antico borgo medievale in cui poter ammirare a pieno lo spettacolo del foliage. Si chiama Premilcuore a circa 40 km da Forlì, ed è uno dei borghi premiati con la Bandiera Arancione Touring Club.

Tiravento Mount, Premilcuore, Forli, forest agricultural heritage, riding mountain bike in the Casentin Forest in Romagna

La Rocca, la Torre, dell’Orologio e il vicino ponte del Gorgolaio sono solo alcune delle meraviglie che Premilcuore offre ai suoi visitatori. Ma la natura in cui è immerso è quella che lo rende ancora più speciale. Il borgo si trova alle porte del Parco delle Foreste Casentinesi, inserite nel patrimonio UNESCO. Nel periodo autunnale lo spettacolo del foliage qui è assolutamente da non perdere.

Le origini di questo borgo affondano le radici in una leggenda che narra che a fondarla sia stato Marcello un soldato Romano in fuga dalla capitale perché accusato di aver preso parte ad una congiura contro l’imperatore Caracalla. Insieme ad altri esuli romani, scelsero questo posto per iniziare una nuova vita dedicandosi all’agricoltura e alla pastorizia.Qui egli, assieme agli esuli romani che lo accompagnarono, si dedicarono ad agricoltura e pastorizia.

Crediti foto@Shutterstcok