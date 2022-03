Qui i muri delle case sono tele per pittori: il bellissimo borgo a pochi km da Bologna

In Emilia Romagna è possibile ammirare il borgo dei murales a Dozza: la peculiarità del villaggio che si trasforma in un museo a cielo aperto

A meno di 40 km da Bologna troviamo un paesino che fa parte dei borghi più belli d’Italia: si chiama Dozza. Qui i muri delle case diventano vere e proprie tele per pittori.

Dozza, i murales parte integrante del borgo

Girando per le sue stradine, infatti, ci rendiamo subito conto che Dozza può anche essere definito il paesino dei murales, perché è una vera e propria galleria d’arte moderna dove però non c’è alcun bisogno di pagare il biglietto per accedervi.

Dozza è diventata un punto di riferimento per chi ama perdersi tra i vicoli dei borghetti nascosti e ammirare l’arte dagli anni ’60 quando è iniziata la tradizione della Biennale del muro dipinto.

Ogni due anni nel mese di settembre di quelli dispari, intorno ai portoni, alle finestre e sulle pareti delle case di Dozza, artisti di tutta Italia lavorano per realizzare murales coloratissimi e sempre in armonia con il luogo che li ospita.

La Biennale del Muro dipinto attiva da mezzo secolo

Un vero e proprio museo a cielo aperto è il paesino dell’Emilia Romagna, con una storia di murales oramai di mezzo secolo alle spalle.

I muri di Dozza accolgono l’arte e i cambiamenti che essa – insieme agli artisti – tentano di cogliere nella società e nel tempo in cui sono immersi, mantenendo però sempre un gran rispetto per l’atmosfera e gli umori del borghetto, senza tuttavia snaturarlo.

Quest’anno ad accogliervi all’ingresso del borgo, troverete l’Arcobaleno di Alfonso Fasnedi, dipinto sull’arco di accesso a Via XX Settembre.

Crediti foto@Shutterstock