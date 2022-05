È l’edificio più alto di qualsiasi cosa sia stata costruita sulla Terra: dove si trova e la sua ‘straordinaria’ capacità

A Dubai svetta un grattacielo incredibile: è l'edificio più alto della Terra mai costruito dall'uomo.

Con 830 metri di altezza, il Burj Khalifa è l’edificio più alto della Terra; ma questo non è il suo unico primato. Ci troviamo a Dubai e questo grattacielo è una delle più importanti mete turistiche. Inaugurato nel 2010 e intitolato all’emiro di Abu Dhabi Khalifa bin Zayed Al Nahayan (presidente degli Emirati Arabi Uniti dal 2004 allo scorso 13 maggio), questo grattacielo offre una vista impareggiabile.

LEGGI ANCHE: — È il grattacielo più sottile al mondo: ecco quanto costa un piccolo appartamento

Si può vedere non solo il deserto arabo, ma lo sguardo arriva così lontano che le persone possono vedere il tramonto dopo che lo hanno visto le persona a terra. Questa differenza di orario, ha avuto delle ‘ripercussioni’ sui musulmani poiché coloro che si trovano ai piani più alti, devono aspettare qualche minuto in più per interrompere il digiuno durante il Ramadan, visto che a scandirne la fine giornaliera è il tramonto del sole.

Ma le sorprese non finiscono qui. Non solo un tramonto diverso: chi sta ai piani più altri ha anche un clima differente. La cima di questo grattacielo spesso oltrepassa le nuvole scampando così all’eventuale pioggia. Inoltre ci sarebbe un’escursione termica di circa 6°C tra la temperatura percepita al suo esterno al piano terra, e quella percepita all’attico. Questo si traduce in un minor utilizzo di aria condizionata.

Crediti foto@Shutterstock