È l’albero di Natale più grande al mondo: dove ammirarlo e quando verrà acceso

Se pensate che l'albero di Natale più grande del mondo si trovi all'estero, vi state sbagliando. Per vederlo dovete andare in Umbria

Le festività natalizie si avvicinano e i negozi sono già pieni di addobbi; tra questi non manca l’albero di Natale ovviamente. Ma sapete dove si trova quello più grande del mondo? No non al Rockfeller Center, reso celebre da tanti film ambientati a New York. Bensì in Italia.

Per vederlo dovete andare a Gubbio, sul Monte Ingino. Non si tratta di un albero vero e proprio, ma di una spettacolare installazione. 260 luci verdi disegnano la sagoma dell’albero sul pendio della montagna, mentre luci multicolori ne riempiono la forma. Il tutto sormontato in cima da una stella cometa di 1000 mq, composta da 200 luci.

L’albero di Natale è lungo 650 metri, ed è entrato a far parte del Guinness dei Primati nel 1991. Come ogni anno, verrà illuminato in occasione dell’Immacolata il 7 Dicembre all’imbrunire e potrà essere ammirato fino alle 1 di notte del 9 gennaio 2022, giorno in cui verrà spento.

Crediti foto@Shutterstock