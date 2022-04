È la Venezia delle Alpi. Canali suggestivi, sponde fiorite: qui il paesaggio è da cartolina

Non lontano dal Monte Bianco nella parte francese, si trova Annecy la Venezia delle Alpi. Canali, ponti e case colorate lo rendono un posto da fiaba

Sulle Alpi francesi, non lontano dal Monte Bianco si trova la Venezia delle Alpi. Si tratta di Annecy: tra suggestivi canali con le sponde coperte di fiori, piccoli vicoli e le case color pastello, questa città sembra essere uscita da un libro delle fiabe.

Passeggiare per le strade di questo paese, vi farà avere la sensazione di essere sul set de ‘La Bella e la Bestia‘ il celebre cartone Disney di cui è stato fatto anche il live action con Emma Watson e Dan Stevens. Tra le cose che non potete perdervi ad Annecy, e che vi sapranno conquistare, c’è la Vieille Ville. Si tratta del centro storico, che si sviluppa sui canali che hanno origine del fiume Thiou e che ricordano moltissimo la nostra Venezia.

Il Palais de l’Île, divide in due il canale; un tempo fu una prigione poi un palazzo di giustizia e infine il palazzo della zecca. Con la sua forma triangolare che ricorda la prua di una nave, il Palais si affaccia sul lago di Annecy. Non si può non visitare poi il Castello e i romantici Jardins de l’Europe. Qui il Canale de Vessè è attraversato dal Pont des Amours, il ponte degli innamorati: secondo la leggenda se due innamorati si scambiano un bacio su questo ponte, resteranno uniti per tutta la vita.

Un paesaggio che sembra essere uscito da una cartolina e chissà che non sia stata proprio questa splendida vista a far prendere la decisione di organizzare qui ogni anno una delle più importanti rassegne dedicate al cinema di animazione: il Festival Internazionale del film di Animazione di Annecy.

Crediti foto@Shutterstock