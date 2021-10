Due giorni di eventi a Corinaldo per inaugurare il Centro studi internazionale sulla donna

16 e 17 ottobre si inaugura il Centro studi internazionale sulla donna a Corinaldo con tanti eventi e la mostra permanente. Il programma

Il 16 ottobre nelle Marche, a Corinaldo (AN), apre il Centro studi internazionale sulla donna: tra le Settecentesche mura dell’ex convento degli Agostiniani, una nuova meta che inaugura un turismo “al femminile” che vuole essere occasione per scoprire e riflettere sull’attualità e sull’educazione di future donne e futuri uomini, un nuovo luogo, con una speciale biblioteca, dove si alterneranno eventi, suggestioni, incontri e proposte per parlare di nuovi scenari possibili, valorizzare il ruolo delle donne nella società e un sogno trasformato in missione: costruire una cartina geografica del mondo attraverso le grandi donne dei 5 continenti.

Una nuova idea di turismo come occasione di sensibilizzazione, un punto di partenza per costruire un percorso di viaggio e di conoscenza sulle orme delle donne che hanno fatto e cambiato la storia, nel paese eletto Borgo più bello d’Italia nel 2007, tra i sette più belli nel 2021.

Si inizia il 16 ottobre con l’inaugurazione della mostra permanente che vedrà protagoniste 14 scienziate. Una mostra per proclamare, al di là delle disparità di genere, l’universalità dell’ingegno, la libertà di pensiero e di espressione, il diritto all’affermazione personale di tutti gli individui.

Oltre alla mostra permanente, il Centro studi internazionale sulla donna, attraverso eventi, incontri, dibattiti, darà vita a una mappa del mondo “al femminile”. Su un globo di grandi proporzioni (3 pannelli di grandezza 2×2) ogni volta che verrà omaggiata una grande donna, il suo nome verrà apposto sulla cartina geografica con l’obiettivo di costruire una carta geografica unica nel suo genere, un filo rosso tra le donne che hanno dato il loro contributo alla società, all’attualità, alla scienza, partendo proprio da Corinaldo, dal quel Centro Italia dal grande patrimonio culturale e sociale, guardando al resto del mondo.

Co rinaldo, gli eventi alla MA, Mode rna Ago rà

EVENTI DOMENICA 17 OTTOBRE

MA – MERAVIGLIA AVVENTURA

Biblioteca pubblica comunale

Sala Conferenze

Ore 10.30 e Ore 11.30

Robot Arena

Tecno-sfida per bambini 8+

a cura di Fosforo: la festa della scienza

ore 11.00 Biblioteca per ragazzi “Il Cilicchione”

I Sussurri e le voci dei libri

Letture a cura di Alessia Canducci

Ore 16.30 – Teatro Goldoni e Biblioteca per ragazzi “Il Cilicchione”

Quante storie, ragazzi!

Incontro-spettacolo con l’autore Luigi Dal Cin

E a seguire visita di gruppo alla nuova biblioteca ragazzi

Ore 16.30 – Biblioteca

Il potere dei libri

Presentazione del libro “A traverso”

Di Valeria Catufi

A cura del Gruppo di lettura

Letto per Diletto

MA – MOSTRA ASCOLTA

Centro studi internazionale Santa Maria Goretti

Ore 18.30 – Sala conferenze

“Per ognuna, per tutti”

Riconoscersi, rispettarsi, ricostruire.

In dialogo, pensando a Maria Goretti

Rosanna Virgili, docente, biblista e scrittrice

Barbara Venturini, psicologa e psicoterapeuta

Cinzia Letizi, avvocatessa, Vice procuratrice onoraria presso la Procura di Urbino

modera Laura Mandolini, giornalista