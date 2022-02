Dove e quando ammirare la fioritura dei rododendri in Italia

In Italia i rododendri si possono ammirare un po' ovunque, ma c'è un parco in cui la loro fioritura vi lascerà senza fiato

Tra le piante più belle che si possano ammirare in Italia ci sono i rododendri; adornano giardini privati e pubblici regalano una spettacolo di colori. Per ammirarli veramente in tutto il loro splendore, il luogo perfetto è il Parco della Burcina Felice Piacenza a Biella.

Ci troviamo in Piemonte ai piedi delle Alpi Biellesi, sulla cima della collina Brik Burcina. Qui il parco si estende per 57 ettari e tra le sue meraviglie c’è la conca dei rododendri: più di 1000 piante di circa 200 specie diverse, con colori che vanno da infinite sfumature di rosa al rosso acceso.

La storia di questo giardino si lega a quella della famiglia Piacenza. Fu infatti nel 1800 Giovanni Piacenza ad iniziare ad acquisire alcuni terreni nella zona e a piantarvi sequoie, cedri dell’Atlante, pini strobus… la sua eredità fu raccolta dal figlio Felice, che per 50 anni proseguì ad acquisitore nuovi terreni, tracciare sentieri, strade, piantare alberi e creare la bellissima conca di rododendri che con la sua fioritura a maggio, lascia i visitatori senza fiato.

Crediti foto@Shutterstock