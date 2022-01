Dove abita la Befana? La sua casa si trova in Italia: ecco dove trovarla

Se Babbo Natale abita al Polo Nord, la casa della Befana si trova in Italia e ogni anno le sue porte a grandi e piccini.

“La Befana vien di notte con le calze tutte rotte” recita la filastrocca; ma sapete da dove parte il suo viaggio? Dalla Toscana: qui in un bellissimo borgo in provincia di Lucca si trova la sua casa.

Se rintracciare Babbo Natale è difficilissimo, la Befana in attesa di far visita a tutti i bambini il 6 Gennaio, la si più incontrare a Pegnana una frazione di Barga. È qui che la celebre vecchina ha preso ormai la sua residenza ufficiale e da metà ottobre ogni domenica accoglie tutti coloro che vogliono andare a trovarla nella sua casa in mezzo ad un bosco di Castagni secolari.

La pandemia che ci ha colpiti però, l’ha vista costretta ad annullare molti degli impegni che la vedono protagonista. Il 6 gennaio, anche se in forma ristretta, aprirà le porte della sua casa a partire dalle 14; ogni quarto d’ora, la Befana accoglierà chi si è prenotato per incontrarla. Per prenotarsi bisogna chiamare il numero 3275342984.

Crediti foto@Shutterstock