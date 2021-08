Dolomiti, una delle destinazioni più amate dagli italiani: cosa vedere

Tra le destinazioni di montagna più gettonate, troviamo le Dolomiti Ampezzane: ecco cosa offrono e quali spettacoli vedere in macchina o in moto

Il fascino che la montagna ha d’estate è forse maggiore che d’inverno e una delle mete più apprezzate dagli italiani che rifuggono il mare sono certamente le Dolomiti, in particolare quelle ampezzane.

Dolomiti, il tour imperdibile in macchina o moto

Numerosi gli spunti per un tour in moto – ma anche in macchina con bambini al seguito – che offre questa zona, in primis appunto Cortina d’Ampezzo detta anche la ‘regina delle Dolomiti’. Dopo esservi concessi un po’ di sano shopping nella via più proibitiva della città, scegliete uno dei tanti gioiellini da visitare.

Non perdetevi una escursione fino alle tre cime di Lavaredo, né una visita a San Candido, dove è stato girato ‘Un passo dal cielo’. Immancabile anche una gita al meraviglioso lago di Braies, all’interno del Parco naturale di Fanes-Sennes-Braies.

Chi ama i laghi certamente non vorrà non perdersi il lago di Sorapis con annessa vista mozzafiato del cosiddetto Cristallo che si rispecchia in esso. Le Dolomiti Ampezzane permettono di visitare agevolmente anche Auronzo e Misurina con i loro rispettivi bacini lacustri, per spingersi fino ad Alleghe – che si trova ai piedi del Monte Civetta – e a Predazzo.

Da metà maggio a metà settembre le Dolomiti Ampezzane offrono un clima più che piacevole tuttavia è sempre consigliabile consultare il meteo per evitare di organizzare escursioni sotto la pioggia o percorrere tratti di strada già di per sé tortuosi con il maltempo.

