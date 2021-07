COVID, i paesi turistici a rischio per l’aumento dei contagi: dove fare attenzione ai focolai

A causa della variante Delta, in molte mete turistiche si sta registrando un aumento considerevole dei contagi di Covid-19

A causa della variante Delta, in molte mete turistiche si sta registrando un aumento considerevole dei contagi di Covid-19. Questo sta causando dei cambi repentini delle restrizioni in alcune zone d’Europa.

Foto: Shutterstock

Tra i Paesi più a rischio in questo momento ci sono Spagna, Malta, Cipro e Paesi Bassi. I dati indicano che i contagi sono in aumento anche in Francia, Irlanda, Belgio, Danimarca, Finlandia e alcune zone della Svezia.

Ad esempio a Mykonos, in Grecia, l’aumento dei casi sta preoccupando tanto da imporre di nuovo il coprifuoco e il divieto di musica in club, bar e ristoranti.

Sono numerosi gli italiani bloccati nelle principali isole europee, in attesa di poter fare ritorno a casa. Così come sottolineato anche dalla farnesina, è importante che chi viaggia in questo periodo metta in conto un probabile tempo aggiuntivo di soggiorno fuori casa.