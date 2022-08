Cornovaglia, per visitare questo incantevole villaggio dovrete pagare, ma ne vale davvero la pena! 

In Cornovaglia c'è un piccolo villaggio speciale, abitato da appena 300 persone

In Cornovaglia esiste un piccolo paese di 300 abitanti davvero speciale: si tratta di Clovelly Village, soprannominato persino “L’Amalfi del Regno Unito”.

La magia di Clovelly Village in Cornovaglia – Foto: Shutterstock

Il villaggio è situato nella contea di Devon: qui sorgono piccoli cottage bianchi del 1500, stradine fatte di ciottoli e case di pescatori. Per visitare Clovelly Village è necessario pagare un biglietto d’ingresso: il villaggio infatti è una proprietà privata.

Clovelly Village, l’Amalfi della Cornovaglia

Dopo essere appartenuto alla regina d’Inghilterra Matilde di Fiandra, nel 1738 è diventato la dimora della famiglia Hamlyn, che vive ancora qui, generazione dopo generazione.

Clovelly Village custodisce anche un monastero risalente al 1200 e ristrutturato nel 1800. In estate ben due festival dedicati al mare si svolgono in paese, portando gruppi di turisti a scoprire la magia di questo posto in cui il tempo sembra essersi fermato.

Foto: Shutterstock