Questa è la migliore città al mondo per vivere rilassati

Cercate una città dove vivere rilassati, felici, guadagnando bene e con una salute di ferro? Allora trasferitevi a Reykjavik, ecco perché

Se il Nord Europa è una delle zone del pianeta che ospita città – come Helsinki o Copenhagen – dove la felicità è di casa, bisogna spingersi ancor più su per cercare la migliore città al mondo per vivere rilassati: vince lo «Stressful City Index 2021» Reykjavik, capitale dell’Islanda con 100 punti su 100.

Islanda, la capitale è la città migliore al mondo per rilassarsi

Vaay è una società specializzata in prodotti per il benessere e la bellezza che ha portato avanti una indagine sui luoghi dove è possibile vivere bene prendendo in considerazione quattro grandi parametri.

Le macro-aree da cui è partita l’analisi sono: la politica (e quindi l’inclusione, la sicurezza, la parità di genere), il denaro (sono stati analizzati i tassi di disoccupazione e i redditi medi), la natura (legata a dati ambientali come i livelli di inquinamento) e la salute (e con essa l’accesso alle cure e la reazione alla pandemia).

LEGGI ANCHE: — Sei stressato? Se vai in questo borgo ritroverai la serenità in poche ore



È emerso che Reykjavik è la migliore città per vivere rilassati con un en plein di 100 su 100. A seguire con un punteggio tra 90 e 99 troviamo – con poche novità – Helsinki, Berna, Wellington, Melbourne, Oslo, Copenhagen, Innsbruck, Hannover e Graz.

La prima città italiana si trova al 42° posto dello Stressful City Index 2021 ed è Roma con 77 punti, mentre quella in cui si vive in modo più stressato è Mumbay, capitale dell’India. Con 1 solo punto ottenuto è la peggiore in fatto di assistenza sanitaria, condizioni finanziarie, stabilità politica e benessere ambientale.

Foto: Shutterstock