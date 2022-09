Sai che esiste una città che si chiama proprio ‘Babbo Natale’? In questo posto è Natale 365 giorni l’anno

Mancano circa cento giorni a Natale e c'è chi non vede l'ora di abbellire la propria casa con luci, albero e presepe. In qualche paese, invece, Babbo Natale non va mai via: uno di questi è Santa Claus Indiana

Manca sempre meno a Natale e in tanti si stanno già organizzando per abbellire la casa con albero, presepe e luci. C’è poi chi ha prenotato un weekend in qualche parte del mondo per scoprire la tradizione natalizia del posto e chi volerà in uno dei luoghi dove è sempre Natale. Infatti, esistono dei Paesi in cui l’atmosfera natalizia rimane per tutto l’anno, uno tra questi è Santa Claus in Indiana.

Santa Claus in Indiana, dove è sempre Natale

Si chiama Santa Claus, in italiano Babbo Natale ed è una delle città dove è Natale 365 giorni all’anno. Gli abitanti sono folletti e i camion dei pompieri sono soprannominati Rudolph, Dasher e Blitzen, proprio come le sue renne.

Chiunque vi arrivi resta incantato dalla bellezza del paesaggio e dall’atmosfera magica che si vive in quelle vie. Il posto si trova in America, precisamente a tre ore da Indianapolis, St. Louis, Cincinnati e Nashville. Ogni strada ha un nome come Silver Bell Terrace, Candy Cane Lane, Reindeer Circle e Prancer Drive.

Babbo Natale non è solo l’icona del Paese, ma una vera a propria figura costante in ogni angolo della città. Ogni negozio, che sia un alimentare, fast food, studi medici e altro prendono il nome di Santa Claus.

I turisti oltre alla bellezza del posto, troveranno una varietà di attività da fare tra canti, balli e giochi di ogni tipo, sia per gli adulti che per i bambini. Sembra il mondo dei balocchi dove il capo è un uomo dalla lunga barba bianca che indossa un vestito rosso ed un sorriso che incanta e addolcisce chiunque ne venga a conoscenza. Supporta e coccola i più piccoli e fa sognare anche i più grandi.

