Cinemadamare 2021, Forte dei Marmi conquista i filmmaker grazie alla bellezza del posto e ai suoi servizi

Forte dei Marmi, con CinemaDaMare 2021, ha affascinato i filmmaker provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato al contest con le loro opere.

Dall’11 al 15 luglio 2021 Forte dei Marmi ha ospitato la 19-esima edizione di CinemaDaMare, il più grande raduno internazionale di aspiranti filmmaker. Un evento straordinario che sembra aver conquistato davvero tutti!

Forte dei Marmi, con CinemaDaMare 2021, ha affascinato i filmmaker provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato al concorso con le loro opere. Photo Credits: Cinemadamare via HF4

Andiamo con ordine. La tappa di Forte dei Marmi di CinemaDaMare 2021 ha affascinato i filmmaker coinvolti (ben 50 cineasti provenienti da tutto il mondo): tutti hanno dichiarato di essere rimasti incantati e colpiti dal mare, dalle bellezze e dai servizi della località, nonché dall’accoglienza e dalla generosità dei suoi abitanti, che hanno contribuito attivamente alla realizzazione di tutti i film.

La Weekly Competition si è tenuta in piazza Dante mercoledì 15 luglio.

CinemaDaMare 2021: i premiati della tappa di Forte dei Marmi

Elenchiamo i premiati: il regista francese Jules Baron ha vinto il premio per il miglior film della tappa di Forte dei Marmi di Cinemadamare 2021 con “Forgotten Gods”. Si tratta di un film che si ispira ai miti classici per portare alla luce le paure, la solitudine e le preoccupazioni dei giovani millennials.

Alla sua protagonista, l’attrice turca naturalizzata statunitense Pelin Yirmibesoglu, è andato il premio come miglior attrice.

A vincere il premio per la miglior cinematografia è stato il giovane regista pisano Giuseppe Circelli. Il premio per la miglior produzione è andato al fiorentino Lorenzo Sammicheli, per la realizzazione del film scritto e diretto dal cineasta romano Marco Napoli “April 2”. Quest’ultimo ha vinto anche il premio per la miglior sceneggiatura.

Infine, a vincere il premio per la miglior colonna sonora sono stati Pelin Yirmibesoglu e Wyatt Feegrado da New York, per il film crime/musical “Armonious Homicide”.

Photo Credits: Cinemadamare via HF4