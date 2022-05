Cilento, il piccolo canyon a pochi km dal golfo di Policastro: l’angolo paradisiaco nella lista mondiale dei Geoparchi

Avete mai sentito parlare di l'Oasi di Morigerati nel cuore del Cilento? Scopriamo insieme un luogo incantato

Siamo soliti uscire dall’Italia per andare alla scoperta di luoghi incantanti, senza considerare il fatto che il nostro Paese è uno posto magico dove i vari paesaggi fanno da cornice e lo rendono unico e inimitabile. Una delle parti migliori è il Cilento. Lì vi si trova un angolo paradisiaco, a pochi chilometri dalla costa del Golfo di Policastro.

LEGGI ANCHE:–La più bella spiaggia del Cilento è raggiungibile solo in barca: ecco dove si trova

Cilento, l’Oasi di Morigerati: il piccolo canyon italiano

Uno dei posti migliori in Italia prende il nome di Oasi di Morigerati e si trova nel cuore del Cilento. Tra cascate e sorgenti di acqua cristallina, piccoli laghetti e una cascata d’acqua sorgiva che scende da un mulino seicentesco, è qui che vi sorge un luogo incantato.

L’Oasi di Morigerati è gestita dal WWF Italia in convenzione con il comune di Morigerati e fu creata nel 1985 a protezione della fauna e per la conservazione del territorio e delle biodiversità. Il piccolo canyon sorge nel perimetro territoriale di Morigerati e si estende per 607 ettari.

L’Oasi è situata nell’entroterra del Golfo di Policastro in direzione di Padula. Dista circa 130 km da Salerno e 14 km da Policastro. Partendo da Salerno, percorrendo l’autostrada A3, bisogna uscire a Padula-Buonabitacolo, proseguire sulla Bussentina in direzione del Golfo di Policastro fino a Caselle in Pittari. Chi parte dalla costa, invece, dovrà percorrere la Bussentina e prendere la strada di Policastro.

I turisti, che intendono visitare il posto, non potranno fare a meno di entrare nella grotta di origine carsica del Bussento dove il fiume fuoriesce dal percorso sotterraneo e riprende il suo cammino all’esterno.

Dove pernottare

Una particolarità del posto è il fatto che il comune abbia trasformato il paese intero in albergo. Infatti, sono presenti circa cento case messe a disposizione dai residenti per chi vorrà soggiornare a Morigerati. Chi vi arriva, potrà scegliere il pacchetto per pernottare che comprende la prima colazione, la cena nei ristoranti e pizzerie del posto e il trasporto da e per l’aeroporto di Napoli e per le località più suggestive dell’area cilentana.

FOTO: Shutterstock