A Scansano debutta lo spettacolo ‘Catch me – La casa dentro Ennio’. Appuntamento al Teatro Castagnoli

'Catch me - La casa dentro Ennio', lo spettacolo fatto di ready-made, muldisciplinarietà e mistero di Illoco Teatro debutta a Scansano l'11 agosto

A Scansano, in provincia di Grosseto, farà il suo debutto lo spettacolo di Illoco Teatro Catch Me – La Casa dentro Ennio. Per un’operazione teatrale originale ed onirica, andiamo a scoprire di cosa parla uno spettacolo fatto di ready-made, muldisciplinarietà e mistero.

Catch Me – La Casa dentro Ennio: debutto a Scansano l’11 agosto

Il debutto di Catch Me – La Casa dentro Ennio è previsto per giovedì 11 agosto alle ore 21:30 presso il Teatro Castagnoli di Scansano. Lo spettacolo è coprodotto dalla compagnia Illoco Teatro e da Teatro nel bicchiere – Festival di Marenna.

Si tratta di un’esibizione dedicata al sogno e alla vita, per una performance multidisciplinare, uno spettacolo fatto di danza, manipolazione di oggetti, videoproiezioni, ambientazioni sonore, installazione e ready-made.

Il misterioso ritrovamento di 15 audiocassette e il ritratto di un uomo misterioso

Tutto nasce dal misterioso e fortuito ritrovamento da parte della compagnia di Illoco Teatro di 15 audiocassette registrate da un uomo di cui si conosce solo il nome: Ennio. Da qui parte un viaggio nel mistero, nei sogni, nei desideri e nelle paure di un individuo completamente sconosciuto.

Ogni interprete che salirà sul palco, in un’illuminazione minimale fatta di una abat-jour e di piccole torce elettriche, darà una propria interpretazione di Ennio, trasformandolo in uno specchio in cui guardarsi, capirsi e perdonarsi.

Tutte le info sullo spettacolo

Per informazioni e biglietti sullo spettacolo, è possibile consultare il sito https://teatronelbicchiere.com/ . Il prezzo del biglietto è di 15 euro (intero), 12 euro per i soci e 10 euro per gli under-35.

CATCH ME – LA CASA DENTRO ENNIO | 11 agosto 2022 – ore 21:30

Teatro Castagnoli di Scansano – Teatro nel bicchiere – Festival di Maremma 2022

Regia Roberto Andolfi

Dramaturg Rosalinda Conti

Aiuto regia Alessia Giglio

Con Maria Vittoria Argenti, Dario Carbone, Annarita Colucci, Valeria D’Angelo, Anton De Guglielmo

Costumi Annarita Colucci

Scene Illoco Teatro

Consulenza luci Emilio Barone

Consulenza psicanalitica Omar Imili Guicci

Organizzazione e comunicazione Cecilia Carponi

Uno spettacolo di Illoco Teatro

Coproduzione Teatro nel Bicchiere Festival (Maremma Toscana)

Con il sostegno di Spin Time Labs

Photo Credits: Alessia Giglio via HF4