Castelluccio di Norcia fioritura 2022, quando andare ammirare lo spettacolo: il momento migliore

Tra gli spettacoli che la natura ci regala, la fioritura della piana di Castelluccio di Norcia è da non perdere. Quando ammirarla

In Umbria si nasconde un piccolo gioiello degli Appennini, Castelluccio di Norcia, famoso per una particolarità che attira ogni estate migliaia di curiosi e fotografi. Il borghetto sui Monti Sibillini conta poco più di 100 abitanti, ma si riempie di amanti della natura tra la fine della primavera e metà dell’estate. È in questo periodo che ha luogo la fioritura della Piana di Castelluccio.

Castelluccio di Norcia, quando andare per ammirare la fioritura

La zona, insieme a Arquata, Macerata e Ascoli risente ancora del sisma, tuttavia incentivare il turismo green potrebbe essere la scelta giusta per far ripartire l’economia.

Una tavolozza di colori caleidoscopici, ogni anno diversi, che lasciano senza parole chi guarda: merito delle lenticchie che sbocciano e della fioritura di altre piante spontanee come i narcisi, i ranuncoli, i papaveri o le violette.

Due i principali punti dove ammirare le distese infinite di fiorellini colorati, il Pian Grande e il Pian Perduto. Per quanto riguarda il periodo, essendo un fenomeno naturale, molto dipende dalle condizioni climatiche ed ambientali. Fondamentali sono le condizioni meteo dei mesi precedenti, la quantità di acqua caduta e le temperature.

Nel 2020 lo spettacolo offerto da Castelluccio di Norcia è stato accompagnato anche dallo sboccio del fiordaliso che ha aggiunto un tocco di viola alla miriade di sfumature di colori già presenti. Per la fioritura 2022 il periodo da segnare nel calendario è da fine maggio a metà luglio, meglio nei giorni in mezzo alla settimana quando la presenza di turisti, escursionisti, amanti della fotografia è minore.

Crediti foto: Shutterstock