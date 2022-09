I castelli della Disney esistono davvero: dove si trovano questi scenari magici

Avete mai pensato di visitare i castelli magici della Disney? Scopriamo insieme dove sono e se è possibile entrarvi

Chi di voi non ha mai desiderato entrare in uno dei castelli della Disney presenti in ogni film con cui la maggior parte di noi è cresciuta? Posti strepitosi, dove la fantasia prevale sulla realtà tanto da chiedersi se possano esistere luoghi così. Beh, la risposta è sì: scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

I castelli della Disney, dove la fiaba ha inizio

Da Biancaneve a La Bella Addormenta, passando per Cenerentola e la Bella e la Bestia. Queste sono solo alcune delle fiabe con cui siamo cresciuti e che hanno fatto sognare milioni di persone che ancora oggi si chiedono se quelle ambientazioni siano reali o solo frutto della fantasia.

In verità il castello che siamo soliti vedere all’inizio di ogni film si rifà al Castello di Neuschwanstein, costruito alla fine del XIX secolo in Bavaria per volere di Re Ludovico II di Baviera. Le sue torrette rinascimentali e gli archi gotici a sesto acuto hanno ispirato il castello di Re Stefano de La Bella Addormentata. Inoltre, il monumento baverese ha consigliato i disegnatori del castello della regina in Biancaneve e del palazzo del principe in Cenerentola.

Mont Saint-Michel, in Normandia, ha ispirato il castello della Corona nel film Disney Rapunzel- L’intreccio della torre, l’edificio è stato ripreso per la sagoma e i dettagli delle costruzioni sull’isolotto.

Il castello di Arendelle in Frozen rimanda ad una roccaforte militare alle porte di Oslo conosciuta come fortezza di Akershus. Poi ancora, nel film Disney Ribelle – The Brave, ritroviamo il castello ispirato al castello di Eilean Donan in Scozia con la sua facciata in pietra e la forma allungata. Leggendo l’articolo vi siete catapultati in un mondo magico che solo la Disney con il passare degli anni riesce a trasmettere?

FOTO: SHUTTERSTOCK