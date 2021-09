Caprarola, le ex-scuderie di Palazzo Farnese riqualificate in Ostello Farnese

Inaugurato il 20 settembre Ostello Farnese, grazie al programma GenerAzioniGiovani.it della Regione Lazio: nuova vita alle ex scuderie del Palazzo di Caprarola

Nuova vita al patrimonio artistico e alle ex scuderie del cinquecentesco Palazzo Farnese di Caprarola (VT): il 20 settembre 2021, grazie al programma GenerAzioniGiovani.it della Regione Lazio, è stato inaugurato Ostello Farnese.

Grazie a cinque giovani U35, oggi l’Ostello Farnese si offre come riscoperta dei tempi andati, delle vene artistiche di chi ha varcato questi luoghi, ospitando i giovani provenienti da tutta Italia.

Ostello Farnese, riqualificate le ex scuderie del Palazzo di Caprarola

Nel processo di riqualificazione degli spazi, le ex-scuderie di Palazzo Farnese hanno visto, inoltre, un importante intervento di ammodernamento con l’installazione di alcune pratiche di eccellenza come la caldaia alimentata a gusci di nocciole e l’organizzazione di attività di animazione rivolte ai giovani.

LEGGI ANCHE: Gita fuori porta a Caprarola: imperdibile visita di Palazzo Farnese e dei suoi giardini

Ostello Farnese diventa, così, per volere della Regione Lazio, un punto di riferimento per tutte le giovani generazioni, con le radici nel passato artistico di Palazzo Farnese, ma con tutti i mezzi per godersi il futuro.

Non solo. Immerse nel panorama naturalistico di Caprarola, le ex-scuderie del palazzo diventano punto di partenza per escursioni e nuove scoperte.

Zingaretti commenta l’apertura di Ostello Farnese

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha commentato così la nuova iniziativa di recupero e riqualificazione territoriale a Caprarola:

“Oggi apriamo un altro straordinario luogo di questa regione, un posto bellissimo e dal grande valore storico e lo facciamo dando spazio all’iniziativa e alla vivacità di giovani under 35 che lo trasformeranno in luogo di incontro e di crescita”.

A fargli eco sottolineando il ruolo di spicco delle nuove generazioni, è intervenuto anche Lorenzo Sciarretta, delegato alle Politiche Giovanili del Presidente della Regione Lazio:

“Anche qui a Caprarola, come in tutta la rete di spazi e ostelli che stiamo aprendo, un gruppo di giovani under35 sarà in prima linea nella gestione e nella promozione della struttura e dimostrerà come il protagonismo dei giovani nello sviluppo economico, sociale e culturale è una delle chiavi vincenti per rilanciare i territori”.

Foto via Comunicazione GenerAzioni Giovani Regione Lazio