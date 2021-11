Campania, i 4 Comuni dove acquistare le case ad 1 euro

Sognate di acquistare una casa in uno splendido borgo ma pensate di non avere sufficiente capitale? In quesi 4 comuni le case costano 1 euro

Volete cambiare casa e anche vita? In Campania ci sono 4 Comuni in cui potreste compare una casa con solo 1 euro. Il motivo dietro questa svendita è purtroppo semplice: cercare di combattere lo spopolamento di questi quattro borghi.

Tutto è nato all’incirca nel 2020 dopo la messa in onda del docufilm “Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro”, che raccontava l’esperienza dell’attrice Lorraine Bracco che acquistò un immobile di 200 anni per 1 euro, in Sicilia e per la precisione a Sambuca. Da allora molti comuni italiani hanno deciso di aderire all’iniziativa “Case a 1 euro”.

Un’iniziativa che dà quindi la possibilità di comprare un immobile al prezzo più o meno di un caffè e che non pone vincoli sulla destinazione d’uso. Tuttavia si tratta spesso di case che non vertono in buono stato e che hanno bisogno di interventi di ristrutturazione che ovviamente sono a carico dell’acquirente. Tuttavia i bonus e gli incentivi messi a disposizione dallo Stato rendono tali lavori più sostenibili.

Un’iniziativa che sta dando i suoi frutti, come ha spiegato il sindaco di Zungoli uno dei 4 comuni interessati, a Fanpage.it

“È un’iniziativa che abbiamo adottato per mettere in sicurezza il borgo e per creare anche occupazione, ma soprattutto per combattere lo spopolamento dell’Appennino e aprire le porte alle future generazioni”. Paolo Caruso, sindaco di Zungoli

Vi alletta la proposta? Sappiate che i 4 comuni campani sono: Altavilla Silentina, Zungoli, Pietramelara, Bisaccia. Tutti borghi affascinanti, che sapranno regalarvi suggestive viste.

Crediti foto@Shutterstock