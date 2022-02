Puoi camminare in un arcobaleno di colori: la montagna dai 7 colori è tra i 100 luoghi da visitare

Uno spettacolo che va oltre l'immaginazione: in Perù si trova una Montagna dai 7 colori su cui è possibile fare trekking

La natura è in grado di regalare spettacoli che vanno oltre l’immaginazione: come quello di poter camminare su una montagna dai 7 colori che sembra un arcobaleno. Si trova in Perù e il National Geographic ha inserito tra i 100 luoghi da visitare almeno una volta nella vita.

Uno spettacolo rimasto nascosto fino a quarant’anni fa da uno spesso strato di ghiaccio; con l’innalzamento delle temperature i ghiacci si sono sciolti mostrando questa spettacolare montagna. Si tratta della Vinicunca, montagna della catena delle Ande che si trova a sud-est della città di Cusco. Proprio per la sua particolare e colorata conformazione geologica, viene chiamata anche Montagna dei 7 Colori o Montagna Arcobaleno. È alta 5200 metri e deve la colorata pigmentazione ai minerali che la compongono e che nel corso di milioni di anni sono andati a depositarsi e sovrapporsi.

Ogni colore ne indica uno:

Il Rosso è dato dall’ossido di ferro

Il Rosa dal manganese

Il Giallo è per lo zolfo

Il Biancastro si deve alla marna

Il Blu Verde deriva dall’ossidazione del rame

Il Marrone per un misto tra il fanglomerato di roccia e il magnesio

Il Nero è dato dal granito.

Hiking scene in Vinicunca, Cusco Region, Peru. Rainbow Mountain (Montana de Siete Colores).

La striatura verticale visibile oggi si deve alla collisione tra la placca di Nazca e la placca sudamericana che ha spinto la crosta terrestre verso l’alto, dando origine alla catena delle Ande. Una montagna straordinaria su cui è possibile fare trekking solo con guide specializzate: si tratta di un percorso impegnativo, vista la carenza di ossigeno per l’altitudine cui si arriva.

Crediti foto@Shutterstock