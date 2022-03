Calabria, se ti trasferisci in questo bellissimo borgo riceverai 5000 euro di contributo

La strategia di un comune in Calabria per incentivare le persone a vivere nello splendido paese di Morano Calabro

L’Amministrazione Comunale di un borgo in Calabria, ha deciso di contrastare lo spopolamento di uno dei suoi borghi più bellino una proposta allettante.

A tutti coloro che acquistano o ristrutturano una casa a Morano Calabro, verrà dato un contributo economico di 5000 euro. Per accedere a tale contributo è necessario trasferire lì la propria residenza e non semplicemente comprare un immobile. Ma le iniziative del Comune non finiscono qui: l’amministrazione ristrutturerà a alcune proprietà che verranno poi date gratuitamente a chi deciderà di aprirvi un’attività commerciale.

Una strategia intelligente per cercare di incentivare le persone a vivere ed abitare borghi splendidi che troppo spesso vengono lasciati a vantaggio delle grandi città.

Morano Calabro è tra questi: una vera chicca che appare come un presepe. Il suo dedalo di viuzze, chiese, sottopassi, monasteri e case, avvolge di magia i visitatori. Un borgo ricco anche di opere d’arte fatte da Pietro Bernini (padre del più celebre Gian Lorenzo) e da Bartolomeo Vivarini durante il Settecento, quando tra le Chiese di SS.Pietro e Paolo e San Nicola e della Maddalena, era nata una sorta di competizione artistica per ottenere il titolo di chiesa matrice.

Se siete alla ricerca di un nuovo stile di vita e di una nuova avventura, questa potrebbe essere una giusta chiamata.

