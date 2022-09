Calabria, l’evento Letture dalla Magna Grecia: appuntamenti con i nomi del teatro italiano e interventi artistici e spettacolari. Ecco le date

Letture dalla Magna Grecia: sul territorio della Regione Calabria arriva un evento volto a dare voce alla grande culla comune del Mediterraneo

Si riaccendono i fari sulla promozione della cultura della Regione Calabria con l’evento Letture della Magna Grecia, un appuntamento imperdibile nel quale sono coinvolti i grandi nomi del teatro italiano.

Letture dalla Magna Grecia: l’autunno magico della Regione Calabria

Se il mese di agosto ha visto la Regione Calabria in prima linea in una serie di imperdibili appuntamenti, anche dal 24 al 27 settembre vedremo una coinvolgente stagione autunnale con Letture dalla Magna Grecia. Si tratta di un’iniziativa che è parte integrante del programma finanziato dalla Regione Calabria per la celebrazione del 50° Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, in grado di mettere insieme tanti nomi del teatro Italiano.

Da Antonio Catania ad Anna Bonaiuto, da Pasquale Anselmo ad Annamaria De Luca, e poi Max Mazzotta, Giuliana De Sio, Debora Caprioglio e Francesco Montanari…

Grandi attori che porteranno sul palco racconti di storia, di teatro e di mitologia, nella culla comune di culture della Magna Grecia, tra Platone, Socrate, Ulisse e Aristofane.

Il calendario completo dell’evento

Tutti gli appuntamenti di Letture della Magna Grecia, in programma dal 24 al 27 settembre 2022, sono in calendario per le ore 19.00 e con ingresso gratuito (prenotazione gradita) presso gli spazi storici e suggestivi del territorio regionale calabrese.

Le letture serali saranno precedute inoltre da Masterclass, workshop e tanto altro.

24 settembre – BrisElena di Anna Bonaiuto; Mitica Calabria di Antonio Catania

Museo Archologico Nazionale di Reggio Calabria

25 settembre – Brani tratti da Timeo e il Simposio di Platone portati in scena da Pasquale Anselmo; libero adattamento in chiave di monologo della Lunga notte di Medea di Annamaria De Luca

Museo Archeologico di Locri

26 settembre – I Cavalieri di Aristofane interpretato da Max Mazzotta; Le avventure di Ulisse lette da Giuliana De Sio

Casignana Villa Romana

27 settembre – Io Sono Mito di Debora Caprioglio; Il Processo (tratto da l’Apologia di Socrate e Critone di Platone) interpretato da Francesco Montanari

Piazza Castello Aragonese (Reggio Calabria)

Photo Credits: Federico Neri via HF4