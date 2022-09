Buckingham palace, svelate le stanze segrete mai viste prime della Regina Elisabetta

Avete mai visto le stanze segrete della Regina Elisabetta a Buckingam Palace? Scopriamo tutti i dettagli

L’8 settembre 2022 il Regno Unito ha perso la Regina Elisabetta, morta all’età di 96 anni dopo settant’anni come sovrana. La queen è stata un’icona di stile, eleganza, rispetto e generosità che nessuno potrà mai dimenticare. Conosciuta in tutto il mondo, oggi intere popolazioni piangono la sua scomparsa.

Regina Elisabetta, le stanze segrete di Buckingham Palace

È stato proclamato lutto nazionale per circa due settimane e i palazzi reali saranno chiusi al pubblico. Noi, però, vogliamo fare un viaggio virtuale all’interno di Buckingham Palace e scoprire alcuni dettagli sulle stanze segrete.

In primo luogo, c’è il cinema che come rivela una giornalista di BBC: ” Il pavimento viene trasformato dagli operai del palazzo. Sembra per un minuto che i binari della ferrovia stiano scendendo”. E’ una stanza appartenente soltanto alla Regina, nessun altro vi può entrare.

Passiamo poi all’ufficio postale cui tutto il personale di Buckingham Palace può usufruire. Attraversiamo poi la cappella della regina che fu creata dalla regina Vittoria e dal principe Alberto nel 1844. Inizialmente sarebbe dovuto diventare un giardino d’inverno, ma dopo la distruzione a causa di un bombardamento tedesco nel 1940, è stato trasferito all’interno della parte sud-orientale del palazzo.

Avete mai sentito parlare del Royal Mews Surgery? Si trova a Buckingham Palace ed è il medico di famiglia della regina, il dottor Timothy Evans a gestirlo. Il professionista è a disposizione per il personale della casa reale, ma la royal family preferisce essere visitate nelle proprie stanze.

Infine, all’interno del Palazzo reale vi è un vero e proprio bancomat. Lo ha confermato l’ex capo della banca Coutts, Gordon Pell. Si trova nel seminterrato del palazzo ed è riservato solo alla famiglia.

L’ingresso segreto

Buckingham Palace è aperto ai visitatori durante il periodo estivo e per tale occasione chiunque potrà passare attraverso la grande White Drawing Room. Pochi sanno, però, che la stanza ha una porta segreta che conduce agli appartamenti privati della Regina. La queen passava da quelle parti per fare l’ingresso al pubblico e ai piccoli raduni. Esso è coperto da uno specchio e un armadietto.

FOTO: SHUTTERSTOCK