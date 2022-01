Il borgo medievale del Carnevale a un’ora da Roma: dove si trova e cosa vedere Foto

Non lontano da Roma, nella Tuscia, si trova Ronciglione splendido borgo medievale in cui il Carnevale viene festeggiato in modo particolare

Redazione - - Ultimo aggiornamento

A circa un’ora da Roma, si trova un borgo medievale stupendo, tra i più belli del Lazio e in cui il Carnevale viene celebrato con una festa straordinaria. Si tratta di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Siamo nella Tuscia a due passi dal Lago di Vico e a circa 55 km dalla Capitale. LEGGI ANCHE : — Il Bosco di Biancaneve esiste davvero e si trova a pochi chilometri da Viterbo Il Carnevale qui ha una tradizione molto forte: con spettacoli, sfilate e carri allegorici, rievoca la storia e la tradizione della città. Prima della pandemia erano migliaia i turisti che vi andavano proprio in occasione di questa festività. Tra gli appuntamenti più attesi e spettacolari, la cavalcata degli Ussari: una cavalcata storica dei soldati francesi del XIX secolo, che avviene per le vie della città. Ma Ronciglione è bello tutto l’anno, con i suoi vicoli, le piazzette, le splendide chiese settecentesche, la celebre Rocca. Questa fu realizzata dai Prefetti di vico per sorvegliare l’unico accesso alla città. @shutterstock

