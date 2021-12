Bellinzona, la città dei tre castelli: dove si trova e perché vale la pena visitarli

In Svizzera nel Canton Ticino è possibile rivivere le atmosfere medievali grazie ai tre castelli di Bellinzona

A Bellinzona è possibile rivivere le atmosfere medievali grazie a tre magnifici castelli, che da 21 anni sono inseriti nella World Heritage List dell’Unesco.

Mura merlate torri, porte giganti, ponti levatoi vi proietteranno subito nel Medioevo lasciandovi bocca aperta non solo per i panorami mozzafiato che offrono, ma anche per la magnificenza architettonica.

I tre castelli, ovvero Castelgrande, Castello di Sasso Corbaro e Castello di Montebello, furono costruiti dai Duchi di Milano intorno al 1400 per contrastare l’avanzata dei Confederati Svizzeri verso sud. Bellinzona sorgeva infatti in un punto strategico militarmente parlando, perché consentiva il controllo della Valle del Ticino. La costruzione di questi tre castelli, che sovrastano la città, rappresenta il più grande esempio di sistema di fortificazione del XV secolo.

Castelgrande sorge su un picco roccioso ed è costeggiato da una imponente cinta muraria. Sul colle di fronte, sorge il Castello di Montebello, che si trova 90 metri sopra il livello della città. Infine su un’altro imponente promontorio roccioso sorge il Castello di Sasso Corbaro. Da qui si può ammirare un panorama che arriva fino al Lago Maggiore.

Tutti e tre i castelli sono visitabili ma mentre Castelgrande è aperto sia in estate che in inverno, degli altri due sono visibili solo le corti interne ed esterne. Per informazioni è possibile consultare il sito www.bellinzonaevalli.ch.

