Basilicata, qui puoi dormire circondato da 1 milione di api: è l’unico posto nel mondo

Avete mai sognato di dormire tra il miele e il rumore di api? In Basilicata ora si può: dove si trova il posto unico al mondo, tutti i dettagli

In Basilicata a Grottole nasce il Wonder Bee&Bee, il primo apiario integrato dove poter dormire in piena sicurezza, in una cornice suggestiva e originale. Le api faranno compagnia a chiunque avesse voglia di vivere un’esperienze diversa dove sarà possibile soggiornare immersi nella natura più autentica.

Basilicata, una nuova esperienza vi aspetta: tutti i dettagli

Il Wonder Bee&Bee si trova a Grottole in Basilicata e nasce dall’idea avuta dall’apicoltore Rocco Filomeno. Al progetto hanno lavorato i designer Davide Tagliabue e Carlo Roccafiorita. Hanno contribuito anche Davide e Mariella Gentile, Lorenzo Lombardi, Luca Gabrieli, Andrea Paoletti, Rocco Pisilli, Nicola Viola e altri 15 volontari della comunità locale.

La struttura è caratteristica in quanto si tratta di una mini casa di legno che si trova all’interno di un uliveto ed ora rientra nella nuova categoria di Wow di Airbnb.

Affinché il sogno diventasse realtà, sono stati necessari 3,5 mc di legno di abete e betulla, 3.000 viti, 35 giorni per costruire la casa e circa 15mila euro per i lavori che sono stati raccolti attraverso una campagna di crowdfunding supportata da Funder 35 e il sostegno di oltre 180 persone.

Nove arnie circondano il piccolo edificio, in ognuna vi abita una famiglia di api collegata alla stanza tramite delle piccole grate. Esse danno la possibilità agli ospiti di ascoltarne i suoni e godere dell’aroma del miele unito alla resina. Inoltre, i turisti potranno vedere un favo da osservazione dove le api stanno costruendo il loro habitat in maniera naturale.

È un’esperienza unica nel suo genere da provare almeno una volta nella vita e di cui rimarrà, oltre ad un bel ricordo, l’odore inconfondibile del miele che siamo soliti spalmare sulle fette biscottate o immergere dentro una tazza di latte.

FOTO: SHUTTERSTOCK