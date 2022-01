Basilicata, la città bianca è nelle 100 Meraviglie d’Italia da salvaguardare

Tra i luoghi che meritano di essere visitati in Basilicata c'è Pisticci, la città bianca, con il suggestivo Rione Dirupo

In Basilicata si trova una città che fa part delle 100 meraviglie d’Italia da Salvaguardare. Si tratta di Pisticci in provincia di Matera. È nota anche come la città bianca, per le particolari case del rione Dirupo che sorge dove una volta c’era il rione Casalnuovo.

Nella terribile frana del 1688, ricordata da tutti come la Notte di Sant’Apollonia, il rione sprofondò sotto il rione Terravecchia; morirono 400 persone. Ma gli abitanti si rifiutarono di abbandonare l’area in cui erano cresciuti e così lì costruirono circa 200 casette nel tipico stile delle lammie: casette a schiera tutte uguali semplici e bianche, disposte su due filari. Con il passare degli anni il rione si è trasformato, perdendo l’aspetto originale ma mantenendo un suo fascino e un tocco di atmosfera fiabesca.

Inserito nel catalogo delle 100 Meraviglie del Mondo della Piccola e Grande Italia da salvaguardare, il centro storico di Pisticci sorge su tre colline e l’impianto urbanistico ha una particolare forma ad S: è una sorta di forma ad anfiteatro naturale e proprio per questo viene chiamato l’anfiteatro sullo Jonio o Il balcone sullo Jonio.

