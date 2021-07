La più bella spiaggia del Cilento è raggiungibile solo in barca: ecco dove si trova

Sulla costa cilentana si nasconde una delle calette più belle: ecco dove si trova e come raggiungere la baia del Buondormire

Il Cilento è ricchissimo di posti che vale la pena visitare in questa torrida estate 2021, uno in particolare è raggiungibile soltanto in barca: parliamo della baia del Buondormire, una delle calette più belle in assoluto di tutta la Campania.

La spiaggia del Cilento che si raggiunge solo via mare

La baia del Buondormire è un vero e proprio eden paradisiaco, estremamente esclusivo considerato che non c’è un accesso ben definito da terra, ma da mare.

La lingua di sabbia dorata bagnata da acqua cristallina dalle sfumature color smeraldo è in realtà una spiaggetta privata dell’hotel sovrastante Kings Palinuro. Soltanto gli ospiti della struttura, infatti, hanno la possibilità di utilizzare la discesetta naturale che porta alla spiaggia del Cilento, mentre tutti gli altri bagnanti possono raggiungerla o in pedalò dopo aver lasciato la macchina al lido La Marinella oppure partecipando ad uno dei tanti minitour che partono dal porto di Palinuro.

La più bella spiaggia del Cilento: cosa nasconde baia del Buondormire

Essendo una spiaggia di dimensioni ridotte, considerata la massiccia presenza di piccole imbarcazioni, può risultare un luogo a tratti affollato se si visita a luglio e agosto e nelle principali ore della giornata. L’optimum sarebbe andare alla baia del Buondormire a giugno o settembre e soprattutto sfruttare le prime ore di sole per godere a pieno della magia della caletta.

Nelle vicinanze, l’albergo che ha la fortuna di affacciarsi sulla baia del Buondormire mette a disposizione sia degli ospiti che di chi non ha una stanza un chioschetto dove si cucinano piatti espressi deliziosi: la ciliegina sulla torta per vivere un’esperienza unica per corpo e anima!

Foto: Shutterstock