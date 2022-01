Un’autentica foresta a pochi km da Roma: ecco dove si trova il bosco speciale

A Sutri a pochi chilometri da Roma, si trova un bosco incontaminato in cui la natura cresce libera e la mano dell'uomo è praticamente assente

Se Roma è una città capace di meravigliare ogni giorno chi la vede, i suoi dintorni non sono da meno; a pochi chilometri dalla capitale ad esempio, c’è un bosco speciale.

LEGGI ANCHE: — Il Bosco di Biancaneve esiste davvero e si trova a pochi chilometri da Viterbo

Si tratta del Bosco di Sutri, proprio nei pressi dell’omonimo Borgo: una foresta praticamente incontaminata in cui la natura è libera di crescere ed esprimersi in libertà. Si tratta di un bosco ‘semi – integrale’: se un albero cade viene lasciato lì dove si trova, il verde prolifera indisturbato e l’uomo non può intervenire se non per la manutenzione del sentiero che lo attraversa. Sentiero frequentato da molti escursionisti e viandanti che percorrono la via francigena.

Un‘autentica foresta, forse come quelle in cui secondo San Bernardo di Chiaravalle (il padre spirituale dei Templari) si poteva imparare cose che nessun altro avrebbe mai potuto dire:

“Troverai più nei boschi che nei libri, gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà”.

San Bernardo di Chiaravalle

Sutri è un bellissimo borgo medievale, che offre molte altre sorprese di cui godere. Come l’anfiteatro scavato nella roccia, il Mitreo intitolato alla Madonna del Parto, le Necropoli scavate nel tufo, Villa Savorelli con lo spettacolare giardino all’italiana alla cui realizzazione prese parte anche Giorgio De Chirico e il Bosco Sacro con la leccata secolare.

Crediti foto@Shutterstock