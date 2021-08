Assisi, la rosa senza spine che fiorisce solo in questo giardino. Dove poterla vedere

A pochi chilometri dalla Basilica di Assisi, si trova un roseto in cui da secoli nasce una rosa senza spine.

Ad Assisi non solo c’è la bellissima Basilica dedicata a San Francesco, ma anche un giardino in cui fiorisce una rosa senza spine. Siamo nella frazione di Santa Maria degli Angeli ai piedi della città umbra; qui sorge l’omonima Basilica del XVII secolo che accoglie la Cappella della Porziuncola, luogo caro al Santo che vi si raccoglieva in preghiera. Ed è proprio dietro la Porziuncola che ancora oggi un piccolo miracolo si compie.

Assisi, la rosa senza spine che fiorisce solo in questo giardino

Assisi – church St. Mary of Angels with inside the rose garden

Nello splendido roseto ogni anno da secoli fiorisce la rosa senza spine. La sua storia si lega a quella di San Francesco; secondo la tradizione una notte il Santo per sfuggire alle tentazioni del diavolo si recò nel roseto e si rotolò tra i rovi. Questi per non ferire il suo corpo si mutarono in rose senza spine. Nacque così la Rosa Canina Assisiensis, che ancora oggi fiorisce solo qui.

Un fiore dall’aspetto delicato e gentile, che fiorisce nel periodo estivo. Se volete ammirarla il Roseto è aperto tutti i gironi dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00.

